Компания из Подмосковья построит трамплинный комплекс в Магадане

Аукцион на строительство всесезонного трамплинного комплекса в Магадане выиграла компания из Московской области «Магнум». Объект предназначен для подготовки спортивного резерва. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Заказчиком работ выступила компания «Магаданская спортивная концессия — 1». Ее главный учредитель АО «Корпорация развития Магаданской области».

Объект построят в столице региона к 31 декабря 2024 года. В комплексе появятся три трамплина длинной 60, 30 и 15 метров. Каждый из них оборудуют генераторами снега, чтобы тренировки проводить каждый год.

Кроме того, в комплексе смогут проводить соревнования межрегионального уровня. Для этого там оборудуют 250 мест для зрителей, а около каждого трамплина установят судейские вышки.

Стоимость проекта составляет 1,3 миллиарда рублей.

Это не первый объект, который подмосковный подрядчик возводит в Магадане. По данным «Интерфакса», компания «Магнум» занимается строительством лыжного стадиона в микрорайоне «Снежная долина». После открытия спортивный объект получит имя трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе. Кроме того, компания занимается строительством в Магадане спортивно-зрелищного комплекса «Президентский».