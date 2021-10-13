Комплекс «Памяти расстрелянного детства» отреставрировали в Ленобласти

В Ленинградской области завершилась реставрация мемориала «Памяти расстрелянного детства». Об этом сообщили «Невские новости».

Комплекс находится в деревне Кирково. Его реставрацией занималась мастерская «Наследие». Ей потребовалось пять лет, чтобы полностью восстановить мемориал. Кроме воссоздания деревянной скульптуры была благоустроена и территория около памятника.