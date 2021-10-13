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    13 октября 2021, 23:22

    Комплекс «Памяти расстрелянного детства» отреставрировали в Ленобласти

    Реставраторы восстанавливали мемориал «Памяти расстрелянного детства» пять лет

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области завершилась реставрация мемориала «Памяти расстрелянного детства». Об этом сообщили «Невские новости».

    Комплекс находится в деревне Кирково. Его реставрацией занималась мастерская «Наследие». Ей потребовалось пять лет, чтобы полностью восстановить мемориал. Кроме воссоздания деревянной скульптуры была благоустроена и территория около памятника.