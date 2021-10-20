Комплекс «Мой социальный центр» откроется на севере Москвы

Многофункциональный комплекс «Мой социальный центр» откроется в Москве в районе Северный. Он станет 13-м из таких центров в столице, сообщило Утро.ру со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

В стенах центра москвичи смогут отдыхать, заводить новые знакомства и получать социальные услуги. Центры ориентированы в первую очередь на пожилых жителей.

«Новый объект был возведен за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы. В четырехэтажной новостройке площадью почти четыре тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для оказания стандартных социальных услуг, а также приятного времяпровождения и занятий в кружках по интересам, организованных в первую очередь для пожилых москвичей», — рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.