facebook_pixel
    20 октября 2021, 15:40

    Комплекс «Мой социальный центр» откроется на севере Москвы

    Один из крупнейших социальных центров откроется на Дмитровском шоссе в Москве

    Полина Гребенщикова

    Многофункциональный комплекс «Мой социальный центр» откроется в Москве в районе Северный. Он станет 13-м из таких центров в столице, сообщило Утро.ру со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

    В стенах центра москвичи смогут отдыхать, заводить новые знакомства и получать социальные услуги. Центры ориентированы в первую очередь на пожилых жителей.

    «Новый объект был возведен за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы. В четырехэтажной новостройке площадью почти четыре тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для оказания стандартных социальных услуг, а также приятного времяпровождения и занятий в кружках по интересам, организованных в первую очередь для пожилых москвичей», — рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.