Комплекс городского хозяйства Москвы подсчитал количество птенцов водоплавающих птиц за лето

В Москве за текущее лето появилось почти 750 птенцов водоплавающих птиц. Об этом написал сайт «Мэшсити» со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что подсчет птенцов ведется каждый год.

«На маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды, пол, количество птенцов водоплавающих птиц и возраст пернатых малышей, который нетрудно определить по их внешнему виду. Учитывают взрослых уток и выводки утят. По итогам орнитологи делают выводы о том, как за сезон изменился состав водоплавающих», — говорится в сообщении комплекса.

Наибольшее число утят кряквы зафиксировано в парках «Измайлово» и «Тушинский».