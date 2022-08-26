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    26 августа 2022, 10:27

    Комплекс городского хозяйства Москвы подсчитал количество птенцов водоплавающих птиц за лето

    Оксана Лавнюженко

    В Москве за текущее лето появилось почти 750 птенцов водоплавающих птиц. Об этом написал сайт «Мэшсити» со ссылкой на пресс-службу Комплекса городского хозяйства.

    В ведомстве отметили, что подсчет птенцов ведется каждый год.

    «На маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды, пол, количество птенцов водоплавающих птиц и возраст пернатых малышей, который нетрудно определить по их внешнему виду. Учитывают взрослых уток и выводки утят. По итогам орнитологи делают выводы о том, как за сезон изменился состав водоплавающих», — говорится в сообщении комплекса.

    Наибольшее число утят кряквы зафиксировано в парках «Измайлово» и «Тушинский».