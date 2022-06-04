Компьютерный клуб Краснодара назвал любителей игры Apex Legends «опущенными людьми»

Посетители одного из компьютерных клубов Краснодара больше не смогут поиграть в Apex Legends. Об этом рассказали на сайте издания VKPRESS.

Сотрудники клуба уже объяснили свое решение. Они удалили Apex Legends со всех компьютеров заведения потому, что разработчики поддерживают сторонников нетрадиционных отношений ЛГБТ+.

Также сотрудники компьютерного клуба нелицеприятно выразились о любителях Apex Legends. По и словам, эта игра только для «опущенных» людей.

Старшее поколение населения России к компьютерным играм обычно относится довольно скептически. Такую точку зрения разделяют некоторые представители светской и духовной власти. По мнению главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, компьютерные игры имеют нечто общее с наркотиками. Он сказал, что и гейминг, и вредные вещества вызывают опасную реакцию — зависимость. Митрополит Иларион отметил, что РПЦ ничего из этого не поддерживает.