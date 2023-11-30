30 ноября 2023, 16:12
Компьютерную томографию сделали детенышу орангутана из Московского зоопарка
Детенышу орангутана, у которого на шее появилось растущее новообразорвание, сделали компьютерную томографию. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
После проведенного обследования ветеринарные врачи диагностировали у орагутана хроническую бронхопневмонию и абсцесс воздушного мешка на шее. Детенышу назначили курс антибиотиков, и он уже поправляется. Малыша уже выписали и разрешили снова отправиться к родителям.
Животные
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