Компьютерная корпорация Dell ушла из России

Производитель компьютеров Dell объявил о закрытии представительства в России и приостановке всех операций в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», — сообщил представитель технологического гиганта Майк Симьенас.

Компания уволила всех сотрудников российского офиса. В российском сегменте Dell числилось около 50 человек. При этом большинство специалистов тут же получили предложения о новой работе. Есть информация, что уволенным работникам якобы бесплатно отдают технику, некоторым выплачивают премию.

Заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак объяснил, что отечественные предприятия сейчас активно наращивают производство, поэтому «квалифицированные кадры переходят к российским игрокам рынка».

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ушедшим из России компаниям будет сложно вернуться обратно. По его словам, им на смену придут другие участники рынка.