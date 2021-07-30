Компенсации за осложнения от прививок могут увеличить в России

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о возможном пересмотре компенсаций за осложнения от прививок. Сейчас она составляет 10 тысяч рублей, в случае смерти — 30 тысяч рублей.

Размер компенсации не индексировался с 2000 года. Об этом сообщил РБК, в чьем распоряжении оказался ответ министра здравоохранения Михаила Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову.

«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — ответил Мурашко парламентарию.

Федор Тумусов рассказал РБК, что он в письме министру предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого привившегося от коронавируса на 10 миллионов рублей. Он отметил, что логика здесь простая: если государство уверено в безопасности прививки, то оно ничего не потеряет. Но это решение позволит убедить жителей России вакцинироваться.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% работников сферы услуг, госпредприятий и чиновников. В силу новые ограничения вступят в октябре.

По данным на 29 июля, два компонента вакцины «Спутник V» от коронавируса получили уже 26 миллионов россиян. При этом первые дозы препарата сделали 36 миллионов жителей страны.