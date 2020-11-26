Компенсации для инвесторов введут в Краснодарском крае

По его словам, это должно повысить инвестиционную привлекательность региона. В данный момент проблемы с инфраструктурой являются основным фактором, препятствующим развитию бизнеса.

«В следующем году инвесторы получат 2,6 миллиарда рублей поддержки при создании инфраструктурных объектов. В целом на три года на эти цели предусмотрено 10,5 миллиарда рублей», — рассказал Кондратьев.