Компанию «ПИК-Аренда» заподозрили в утечке личных данных клиентов | 360°

Общество 23 сентября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Компанию «ПИК-Аренда» заподозрили в утечке личных данных клиентов Роскомнадзор потребовал документы у компании «ПИК-Аренда» из-за возможной утечки данных РИА «Новости»

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Девелоперскую и строительную компанию «ПИК» проверят на факт утечки персональных данных клиентов сервиса по аренде жилой недвижимости «ПИК-Аренда», сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Ведомство запросило соответствующие документы.

«Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса», — заявили журналистам. По информации агентства, ряд Telegram-каналов ранее сообщил о появлении в Сети базы данных сервиса для сдачи и аренды недвижимости «ПИК-Аренда».

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Весной в интернет слили базу данных о доставщиках сервиса Delivery Club. В компании заявили, что провели расследование инцидента и пришли к выводу — все случилось из-за «внешнего воздействия».

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Чтобы обезопаситься после слива персональных данных, нужно менять пароли в почтовой системе, заявил эксперт по кибербезопасности и противодействию мошенничеству Алексей Сизов. По его словам, россияне могут стать жертвами иностранных хакеров на фоне обострения геополитической ситуации.

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