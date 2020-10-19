Компанию Nestle в Москве могут первой оштрафовать за неперевод работников на удаленку

Компанию Nestle в Москве могут оштрафовать за неперевод на дистанционную работу как минимум 30% сотрудников из-за пандемии коронавируса. Она станет первым предприятием, которая заплатит 300 тысяч рублей за нарушение указа мэра об обязательном переводе на удаленку.

Об этом журналистам рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Юрий Гусаков. Его слова процитировало РИА «Новости». Он отметил, что ОАТИ контролирует, как столичные компании соблюдают указ Сергея Собянина о переводе части сотрудников на дистанционную работу.

«В ходе мониторинга предоставленной информации ООО „Нестле Россия“ был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тысяч рублей», — заявил Гусаков.

Это первый случай нарушения, которое совершила столичная компания после вступления указа мэра Москвы в силу.

В соответствии с документом, работодатели, которые трудятся на территории столицы, должны 5–28 октября перевести на удаленку не менее 30% от всех сотрудников. На дистанционную работы должны отправиться также все сотрудники старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания.

При этом работодатели каждый понедельник в электронном формате должны отправлять номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые перешли на дистанционку. Повторные отчеты можно не отправлять только в том случае, если состав сотрудников за неделю не изменился. Однако при любых изменениях сведений о работниках нужно сразу же передать актуальную информацию.