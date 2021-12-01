Компаниям с офшорным капиталом предложили не давать госзаказы

Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил не допускать к выполнению госзаказов компании, в которых 25% капитала и более принадлежит владельцам офшоров. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

Кроме того, депутат предложил лишить такие компании права на покупку приватизированного государственного имущества. Он считает, что такие меры станут важным шагом в процессе деофшоризации национальной экономики.