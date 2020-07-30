Компаниям предложили платить за прием на работу выпускников-2020

Молодым специалистам будет проще трудоустроиться, если работодатель получит за них определенные бонусы. Их предложили платить всем, кто возьмет на работу выпускников 2020 года.

Идея принадлежит директору Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илье Семину. Свои предложения он уже изложил в письме на имя замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий <…> тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года», — отмечено в обращении.

Семин добавил, что средства на эти цели следует брать из федерального бюджета. Размер поощрения, указал он, может достигать трех МРОТ.

Условием для такого бонуса станет работа выпускника по полученной специальности в организации минимум год. Выплаты Семин предлагает ввести за каждого трудоустроенного выпускника вуза.

В ОНФ заметили, что ситуация на рынке труда изменилась из-за пандемии коронавируса. В частности вырос уровень безработицы. Выпускникам высших и средних специальных учебных заведений и до этого непросто было найти первую работу, теперь это сделать еще сложнее.

Выплату Семин хочет распространить на организации, которые работают в приоритетных для целей импортозамещения отраслях экономики.