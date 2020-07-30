Компаниям предложили платить за прием на работу выпускников-2020
Идея принадлежит директору Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илье Семину. Свои предложения он уже изложил в письме на имя замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.
«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий <…> тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года», — отмечено в обращении.
Семин добавил, что средства на эти цели следует брать из федерального бюджета. Размер поощрения, указал он, может достигать трех МРОТ.
Условием для такого бонуса станет работа выпускника по полученной специальности в организации минимум год. Выплаты Семин предлагает ввести за каждого трудоустроенного выпускника вуза.
В ОНФ заметили, что ситуация на рынке труда изменилась из-за пандемии коронавируса. В частности вырос уровень безработицы. Выпускникам высших и средних специальных учебных заведений и до этого непросто было найти первую работу, теперь это сделать еще сложнее.
Выплату Семин хочет распространить на организации, которые работают в приоритетных для целей импортозамещения отраслях экономики.