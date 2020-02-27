Компаниям предложили компенсации за спортивных работников

Работодателей, которые оплачивают спортивные занятия сотрудников, захотели поощрить. С 2021 года для них могут ввести налоговые льготы. Сэкономить удастся с суммы до 30 тысяч рублей на человека в год.

Поправки в статьи 255 и 270 Налогового кодекса предложили внести во главе с Андреем Ветлужских из «Единой России», сообщила газета «Известия». Компенсировать намерены траты на фитнес-абонементы, персональные тренировки, аренду залов для футбола, волейбола, тенниса и других видов спорта.

Парламентарии считают, что с 1 января 2021 года работодателю нужно разрешить относить их к расходам. Правда, речь идет о не более чем 30 тысячах рублей на человека в год. Мера позволит компаниям уменьшить сумму выплачиваемого налога на прибыль.

По словам Ветлужских, в нижнюю палату законопроект внесут в марте. Экспертно-консультативный совет «Единой России» документ уже одобрил. Поддержали его и в Минздраве, назвав инициативу экономическим стимулом. С его помощью можно мотивировать работников к занятиям спортом.

Понравилась идея депутатов и Минтруду, который направил положительный отзыв на проект закона. Негативно отреагировали на документ в Минфине: министерство напомнило, что расходами признают средства, связанные с производственной деятельностью организации. Занятия сотрудников спортом к ней не относятся. Чиновники считают, что из-за предложения могут выпасть доходы бюджетов, в том числе и региональных. Как это компенсировать, у депутатов не указано.