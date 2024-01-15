Общество 15 января 2024, 03:16 Компания Wildberries пока не нашла 16 сотрудников сгоревшего склада Wildberries: 16 сотрудников сгоревшего в Петербурге склада еще не вышли на связь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Компания Wildberries все еще ищет 16 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. Об этом написал Telegram-канал интернет-магазина.

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — сообщили представители компании.

Реклама

Пожар на складе Wildberries в Шушарах начался в субботу, 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Представители маркетплейса заявили о скором открытии нового сортировочного центра. Он начнет работу в течение двух недель.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочий. Следствие не исключило, что пожар на складе интернет-магазина случился из-за несоблюдения пожарной безопасности ответственными за это сотрудниками.

Ранее в Wildberries заявили, что не могут дозвониться до 54 работников, которые были на складе во время пожара. Многие оставили там свои вещи, чтобы успеть покинуть здание.