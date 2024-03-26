Общество 26 марта 2024, 01:49 Компания Vegas анонсировала открытие своих ТРК 26 марта Все подмосковные ТРК Vegas откроют для посетителей 26 марта РИА «Новости»

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В Подмосковье торгово-развлекательные комплексы «Vegas Крокус Сити», «Vegas Кунцево» и «Vegas Каширское» откроются для посетителей 26 марта. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Со вторника вы сможете вновь посетить любимые магазины, рестораны и другие проекты Vegas», — говорится в сообщении.

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Эти торговые центры принадлежат компании Crocus Group, управлявшей концертным залом Crocus City Hall, где произошла трагедия. СМИ сообщали, что 25 марта их временно закрыли на неопределенный срок после теракта.

До этого бывший первый вице-президент Crocus Group и сын владельца компании Эмин Агаларов заявил, что судьбу Crocus City Hall решат с учетом «мнения страны». На сегодняшний день в число приоритетных задач входит разбор завалов и помощь пострадавшим во время теракта, а не вопрос восстановления концертной площадки.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что во время нападения террористов охранники Crocus City Hall не успели достать оружие из арсенала, который находился в соседнем здании.