Компания UPS объявила о приостановке коммерческой деятельности в России

Американская логистическая компания UPS (United Parcel Service) приостановила коммерческую деятельность в России, Белоруссии и Украине. Заявление об этом появилось на официальном сайте организации.

В конце февраля компания объявляла о временной приостановке доставку грузов в Россию и на Украине. Тогда представители UРS заявили, что бесплатно вернут отправителям посылки, которые уже следовали в Россию и на Украину, если это будет возможно.

Сейчас в компании подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией.

UРS является одной из крупнейшая курьерских компаний в мире, в 2020 году ее годовая выручка составила почти 85 миллиардов долларов.

В начале марте о приостановке приема и отправки посылок в Россию на неопределенный срок объявила транспортная компания DHL. Доставки были также приостановлены на территорию Белоруссии и Украины.