Компания Uniqlo опровергла слухи о возвращении в Россию

Компания Uniqlo не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию. Об этом сообщила «Газета.ru».

Слухи об открытии магазинов появились из-за видео, на котором сотрудники снова одевают манекены. В компании объяснили, что это никак не связано с возможным возобновлением работы торговых точек.

«Чтобы сохранить качество изделий и избежать деформации одежды, мы регулярно обновляем манекены и обрабатываем одежду в период временной приостановки работы магазинов», — рассказали в Uniqlo.