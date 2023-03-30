Общество 30 марта 2023, 19:02 Компания Ubisoft решила не участвовать в выставке ЕЗ 2023

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Компания Ubisoft передумала посещать живую игровую выставку ЕЗ 2023. Об этом сообщил «Ридус».

Вместо этого Ubisoft проведет свое собственное мероприятие в июне.

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Компания стала четвертой, отказавшейся от участия в ЕЗ. Ранее в этом списке оказались Nintendo, Microsoft и Sony. Напомним, выставка будет проводиться впервые за последние три года, которые были пропущены из-за пандемии.

Между тем, о причинах отказа Ubisoft ничего не известно. Но не исключено, что это связано с волнениями внутри компании, которые привлекли внимание профсоюза. Они связаны с переработками команды, работавшей над игрой Just Dance 2023, из-за требований руководства.

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