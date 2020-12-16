Periscope закроют из-за непопулярности

Такое решение приняли из-за непопулярности сервиса. В Periscope с 15 декабря уже нельзя создавать учетные записи и покупать «суперсердечки» (платный способ поощрить владельца видеотрансляции).

«За последние несколько лет мы наблюдаем снижение пользовательской активности, а стоимость поддержки приложения только растет. Оставить сервис мы не можем, но мы по-прежнему верим в силу живого видео для решения многих проблем, поэтому перенесли большую часть возможностей Periscope в Twitter», — говорится в сообщении Periscope на Medium.

Трансляции, которые были переданы в Twitter, будут показывать в виде повторов, и все вещатели смогут загрузить архив своих передач и данных из Periscope до того, как приложение удалят в марте следующего года.

Компания Twitter купила Periscope в 2014 году за 120 миллионов долларов до запуска сервиса, который состоялся через год.