Общество 15 июня 2023, 03:16 Компания Swarovski завершила выход с российского рынка РИА «Новости»

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Австрийская компания Swarovski окончательно ушла с российского рынка. Информацию об этом опубликовали в газете Kleine Zeitung со ссылкой на слова руководителя фирмы Алексиса Назарда.

«Полный вывод Swarovski из России, объявленный в этом году, уже завершен», — сообщил он.

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Еще в марте 2022 года компания приостановила продажи в России, включая интернет-торговлю.

Swarovski AG была основана в 1985 году. Компания производит рассыпные кристаллы, ювелирные украшения, кристальные фигурки и огранку драгоценных камней. Помимо этого в производстве фирмы встречаются светильники, люстры и оптическое оборудование.

С начала спецоперации об уходе из российского рынка заявило около сотни компаний. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что ушедшие фирмы уже задумываются о возвращении.

В апреле стало известно об уходе компании Duracell из России. Такие меры связаны с окончанием поставок продукции с бельгийского завода.