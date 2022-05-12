Компания Superjob выявила самые эгоцентричные профессии в России

Дизайнер, маркетолог и менеджер по продажам стали самыми эгоцентричными специальностями в России. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на опрос Superjob.

Респонденты ответили на вопрос, что для них важнее, достижения всего коллектива или их личные. Первый вариант выбрали 57% опрошенных.

При этом большая часть маркетологов, дизайнеров и менеджеров по продаже выделила личные достижения. А самыми командными профессиями оказались медсестра, охранник и администратор.