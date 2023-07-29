Эксклюзив 29 июля 2023, 13:18 Отравившимся рабочим в Красногорске оказали необходимую помощь Минздрав Подмосковья: пострадавшим после отравления в Красногорске оказали помощь Pxhere

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Отравившиеся работники предприятия в Красногорске находятся в больницах, медики оказывают им необходимую помощь, рассказали «360» в Минздраве Московской области. В администрации городского округа сообщили, что представители компании находятся на связи с родственниками пострадавших.

Компания «Союзснаб» подтвердила ситуацию. Представители предприятия находятся на связи с пострадавшими и их родственниками, отметили в пресс-службе муниципалитета.

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«Все сотрудники, получавшие еду из столовой, направлены на дополнительное медицинское обследование. По факту инцидента ведется расследование — идут проверки поставщиков продуктов для столовой. Усилены меры безопасности — идет дезинфекция пищеблока и столовой», — рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.

Накануне, 28 июля, на территорию предприятия с целью проведения официальной проверки помещения столовой и пищеблока приехали представители Роспотребнадзора.

«Официальное заключение будет получено после полного завершения экспертизы. На данный момент помещение столовой закрыто, до выяснения всех обстоятельств», — добавили в администрации.

В больницу попали 29 человек, их состояние медики оценили как средней и легкой тяжести. Пациенты жаловались на рвоту и диарею. Сотрудники следственного отдела по Красногорску возбудили уголовное дело по факту отравления.

Минздрав Московской области сообщил «360», что в медицинских учреждениях находятся 34 пациента.

«Состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное. Медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме», — прокомментировали в ведомстве.