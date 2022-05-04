Компания нетрезвых мужчин вместе с девушкой утопили внедорожник в реке на Сахалине

В Сети появился ролик из Сахалина, где компания мужчин и одна девушка показывают погружение в реку внедорожника. Об этом написал сайт kp.ru.

На кадрах видно, как молодые люди вместе со своей подругой стоят на крыше джипа, а машина при этом почти полностью погружена в реку.

«Мы тонем, выпиваем… Вот водитель наш, Анна», — говорит один из мужчин.

Выяснилось, что компания доехала на внедорожнике до того места, где река соединяется с морем, и решила по нему проехаться. Однако в один момент машину повело, и она начала тонуть.

Молодые люди в результате ЧП не пострадали, а вот автомобиль спасти не удалось. Когда спасатели начали вытаскивать его из воды, он буквально развалился пополам.

Если полиция выяснит, что девушка находилась за рулем в нетрезвом виде, ей грозит штраф и лишение водительских прав.