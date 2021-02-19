Компания «МегаФон» достигла гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге

Оператор «МегаФон» протестировал скорость своего мобильного интернета в международном 5G-роуминге. Результат достиг гигабитных значений. Это зафиксировали в Хельсинки с помощью приложения Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Во время тестирования скорость мобильной передачи данных выросла до 1,1 гигабит в секунду. Это отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге Влад Вольфсон.

По его словам, «МегаФон» традиционно уделяет большое внимание качеству связи, в том числе скорости передачи данных.

«Мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим быть уверенными в том, что с постепенным открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом», — подчеркнул Вольфсон.

Тестирование позволило определить текущий потенциал скорости 5G в международном роуминге. В ближайшем будущем гигабитные скорости дадут возможность абонентам получить совершенно новый опыт.

Например, они помогут полностью погрузиться в технологии AR и VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К- и 8К-форматах.

Сеть пятого поколения в 17 странах

В феврале прошлого года оператор связи «МегаФон» первым в России предложил своим абонентам международный 5G-роуминг.

Сейчас для абонентов «МегаФона» он доступен уже в 17 из 56 стран мира по данным портала GSMA Intelligence. А именно в Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Корее.

Подключение к сети пятого поколения возможно с использованием любого смартфона, поддерживающего эту технологию. В зависимости от модели абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G.