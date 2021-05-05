Компания «Меандр» вернет Минкультуры РФ почти 31 миллион рублей за невыполненные работы

Невыполнение обязательств по работам в Новодевичьем монастыре в Москве и на других объектах культурного наследия повлекло за собой серьезные штрафы для компании «Меандр». Ей придется выплатить Минкультуры РФ почти 31 миллион рублей.

Решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил ТАСС. Все упомянутые объекты включили в реестр кредиторов попавшей под процедуру банкротства организации.

В определении суда отмечено, что основной долг компании «Меандр» составил 5 910 937 рублей и 46 копеек. Сумма штрафных санкций — 25 038 297 рублей и 12 копеек.

Компания, указано в документах, не выполнила взятые на себя обязательства по работам в Новодевичьем монастыре. Аналогичная ситуация сложилась со зданием консерватории в Новосибирске и несколькими церквями XVI–XVIII веков в регионах России.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга наложил на «Меандр» штраф в размере одного миллиона рублей за просрочку обязательств при работах в Новодевичьем монастыре в Москве.

Компания вела работы и в петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Контракт с ней расторгли, а руководителей «Меандра» в конце сентября 2020 года задержали по подозрению в мошенничестве.