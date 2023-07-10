Общество 10 июля 2023, 15:46 Компания Legrand продаст бизнес в России Baza: французское предприятие Legrand продаст бизнес в России компании IEK РИА «Новости»

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Французский производитель электрооборудования Legrand продаст бизнес российской электротехнической компании IEK. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Три завода Legrand продолжали работать на территории России, несмотря на заявление компании об уходе из страны 25 января. Руководство подало документы о продаже своего бизнеса в Минпромторг в мае этого года.

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По информации Baza, заводы Legrand перейдут в собственность холдинга IEK. Сейчас предприятия выпускают продукцию под брендом Legrand, однако новый хозяин будет обязан провести ребрендинг.

Известно, что, несмотря на санкции, у заводов нет проблем с комплектующими, поскольку компания заказала их в Европе с запасом на год, а также наладила работу с Китаем.

Legrand выпускает электрооборудование, например розетки, удлинители, кабели и зарядные устройства. Компания начала работать в России в начале 90-х, но решила уйти из страны из-за «операционных трудностей и неопределенности».

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