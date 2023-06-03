Общество 03 июня 2023, 14:39 Компания Komatsu объявила о приостановке производства в Ярославле и сокращении сотрудников Ярославский завод Komatsu приостановит выпуск продукции и сократит работников piqsels

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Японский производитель строительной техники и оборудования Komatsu приостановит работу своего завода в Ярославле и сократит штат сотрудников на 300 человек. Об этом информирует сайт правительства Ярославской области.

По словам директора юридического лица ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» Хосои Казуши, мера вызвана антироссийскими санкциями, которые оказывают влияние на работу предприятия. При этом он подчеркнул, что завод продолжает выполнять обязательство перед регионом, а уволенные работники получат положенные выплаты.

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В правительстве региона заявили, что сотрудники завода смогут трудоустроится на другие промышленные предприятия города Там отметили, что в Ярославской области продолжают функционировать порядка 75 компаний с иностранным участием.

«ООО „Комацу Мэнуфэкчуринг Рус“ продолжит работу. Вместе с руководством предприятия будем искать новые возможности загрузить их производственные мощности», — добавили в региональном правительстве.

В начале марта прошлого года Komatsu объявил о приостановке поставок в Россию. Причиной компания назвала нарушение логистических цепочек из-за ситуации на Украине.