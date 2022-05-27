Компания из Белоруссии захотела зарегистрировать бренды «Росдональдс» и «Мосдональдс»

Зарегистрированная в Белоруссии ООО «Прогресс Консалтинг» подала заявки в Роспатент на регистрацию брендов «Росдональдс», «Мосдональдс» и Rusdonald’s. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на имеющуюся документацию.

Товарные знаки «Росдональдс», «Мосдональдс» и Rusdonald’s, согласно заявкам, проходят регистрацию по классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 43.

Такая регистрация позволяет открывать бары, закусочные, кафе и рестораны под указанными брендами. Также под ними можно оказывать услуги украшения еды и ресторанов с блюдами на вынос.

Под новым брендом сеть ресторанов McDonald’s готова открыться в России 12 июня, сообщила пресс-служба компании. В ближайшее время будет представлен точный график работы ресторанов и обновленный бренд.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s в марте прекратила свою работу на территории РФ. После этого компания объявила о полном уходе с российского рынка. McDonald’s запретил использовать названия блюд, меню и бренд ресторанов. Права на ведение бизнеса компания продала владеющему франшизой предпринимателю Александру Говору. Через компанию «ГиД» он развивал сеть McDonald’s в Сибири.