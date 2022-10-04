Компания Isuzu Motors рассматривает возможность продолжить деятельность в России | 360°

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Компания Isuzu Motors рассматривает возможность продолжить деятельность в России

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Японское предприятие Isuzu Motors по-прежнему рассматривает вариант с продолжением своей деятельности в России. Об этом написало РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что фирма планирует прекратить производство грузовых машин в России из-за возникших сложностей. На фоне этого предприятие объявило о намерении пересмотреть производственную систему.

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«В настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее. Это не означает, что мы рассматриваем исключительно вариант выхода из деятельности», — цитирует сообщение компании «Политика Сегодня».

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