Компания IKEA не снимет с продажи акулу Blahaj в России

В России продолжат продавать популярную плюшевую акулу Blahaj, несмотря на снятие ее с производства в Британии в 2022 году. Представитель компании в РФ Александр Еремин отметил, что игрушка не исчезнет с полок российских магазинов. Об этом сообщила «Газета.ru».

Магазины IKEA В России продают акулу за 1299 рублей. Ее можно приобрести в любом регионе офлайн, либо же заказать на Avito. Перекупщики из-за большого спроса установили на нее цену от 2000 до 2300 рублей.

Ранее покупатели в Британии обратились к компании через Twitter с вопросом о том, почему игрушка исчезла из интернет-магазина IKEA. По словам службы поддержки, акулы сейчас нет в наличии на складах. А с 2022 года ее вовсе хотят снять с производства.

Ажиотаж на акулу Blahaj появился в России в 2018 году. Его спровоцировали вирусные фото из интернета. Первое время магазины даже ограничивали продажу игрушки из-за массового спроса. В день продавцы выдавали не более трех штук.