Компания Group-IB не смогла объяснить причину обысков в штаб-квартире в Москве

Представители компании Group-IB подтвердили обыски в своей штаб-квартире в Москве, но причины назвать не смогли. По их словам, сейчас они проясняют эту ситуацию.

В пресс-службе компании подчеркнули, что сейчас Group-IB работает в штатном режиме и обеспечивает безопасность данных клиентов и работоспособность всех сервисов, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, следственные действия прошли 28 сентября и могут быть связаны с уголовным делом, по которому ранее был задержан глава Group-IB Илья Сачков. По информации RTVI, сам бизнесмен был задержан утром того же дня.

Group-IB является одной из ведущих российских компаний в сфере кибербезопасности. По данным RTVI, Сачков большую часть времени проводит в Сингапуре, где есть один из офисов Group-IB.

Бизнесмен несколько раз оказывался в центре скандалов. Так, в 2012 году его задержали в Москве за применение травматического оружия, а в 2019 году он устроил драку с таксистом, отметил собеседник RTVI.