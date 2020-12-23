Компания Google стала ответчиком по нескольким делам в России

Уточняется, что Замоскворецкий районный суд Москвы принял очередной иск к американской корпорации. Адресантами обвинений стали физические лица. Заявитель потребовал от Google открыть доступ к каналу «Царьграда» на YouTube. Ранее администрация видеохостинга удалила весь контент и запретила доступ к каналу, не объяснив причин.

Роскомнадзор в ходе этих судебных слушаний поддержал сторону заявителя. Представители федеральной службы просили удовлетворить иск. Суд согласился с доводами истцов, но рассмотрение было перенесено.