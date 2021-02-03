Компания «Главстрой» создаст парки на 25 гектарах внутри жилых кварталов Москвы

Более 25 гектаров земель Москвы включили в программу компании «Главстрой» по созданию парков внутри новых жилых кварталов. Это означает, что участки благоустроят и озеленят.

Программа позволит комплексно решить вопросы, связанные с благоустройством жилых территорий, с учетом интересов всех сторон: власти, жителей и бизнеса.

Сегодня «Главстрой» реализует программу в жилых комплексах «Береговой» и Balance. Новые проекты разрабатывают тоже с учетом социокультурного подхода.

Например, по проекту на 1-й Магистральной улице запланировали парк с культурно-выставочным пространством. Вдоль аллеи разместят рестораны, магазины, офисы, коворкинги, галереи и библиотеки, предусматривающие рабочие места. Кроме того, благоустроят парк на Сретенке.

В «Береговом» дворовое пространство и парк интегрированы в набережную. В основе идеи единое перетекающее пространство двора и парка, разнообразная уютная атмосфера в разных фрагментах территории, подходящая для разных людей, а также гармоничная интеграция жилого комплекса и реки.

На территории находятся ландшафтные зоны, экологичные скамейки, небольшие сады и тактильные экотропы, ведущие к набережной реки.

В 2020 году «Главстрой» реализовал первый этап парка в ЖК «Береговой», автором дизайна которого стало международное бюро Kleinewelt Architekten.

Концепцию дизайна парка на втором этапе создания ЖК «Береговой» разработала архитектурная студия «Арт-группа Камень».

Проект включает в себя благоустройство территории и интеграцию участка за пределами жилого комплекса, который входит в городской проект реставрации набережной, охватывающей пространство от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко». Автором концепции стала ландшафтная компания Arteza.

Планировочную структуру парка на втором этапе строительства «Берегового» задумали как единое пространство, в которое гармонично интегрировали аллеи, сеть дорожек и тропинок. Это позволяет удобно и быстро попасть в любую часть комплекса, а также зонирует пространство.

Акцент сделали на дизайнерском освещении территории. Главная особенность — неоновая подсветка аллей и многочисленных дорожек, которая создает эффект объема и невесомости «парящего сада».

Парк в Balance — это многофункциональное общественное пространство, которое решает задачу социализации людей, живущих в домах квартала и по соседству, объединяя всю территорию в единый благоустроенный городской кластер.

Автором концепции парка стала ландшафтная компания Arteza. В ее основе всемирно известные парковые комплексы на месте бывших индустриальных территорий: Парк High Line в Нью-Йорке, бульвар Promenade plantee в Париже, парк Schöneberger Südgelände Park в Берлине, променад Lettenviadukt в Цюрихе и другие.

Социокультурную концепцию парка Balance разработало бюро Citymakers — соавторы концепции парка «Зарядье». Новый парк будет активно взаимодействовать с дворовой территорией и коммерческими первыми этажами домов.

Строительство первого этапа парка планируют завершить в 2021 году. Основная идея первого этапа благоустройства — это зеленые площади классического парка с зонами для занятий спортом, интерактивными детскими площадками, а также с рекреационными зонами и дизайнерским навесом.

Это позволит отдыхать в парке в любую погоду. На первом этапе создания досугового пространства особое внимание уделили озеленению и всесезонной декоративности.

Благодаря применению современных решений ландшафтной архитектуры растения будут посажены согласно сезонным эффектам окраски листвы, высоте и ботаническим особенностям цветения.

Это позволит создать в течение всего года эффект цветущего сада и зеленого пространства, сделав передвижение и прогулки по парку приятными и максимально комфортными.

Фокус социокультурной концепции программы парков «Главстрой» направлен на всесезонность и вариативность использования общественного пространства, продвижение здорового и активного образа жизни, развитие коммерческой инфраструктуры.