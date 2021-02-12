Компания «Главстрой» рассказала о трендах в дизайнерской отделке квартир

Дизайнерская отделка квартир началась в новом жилом квартале Balance компании «Главстрой». Он расположен в Юго-Восточном административном округе Москвы.

Самым заметным трендом в бизнес-классе стала рационализация планировки. Это подразумевает сведение неиспользуемых площадей к минимуму и повышение уровня комфорта жизни.

Благодаря функциональному подходу в современных квартирах появляются просторные кухни-гостиные, гардеробные для хранения вещей и мастер-спальни с отдельным санузлом.

Ориентир на функциональность квартиры — это широкие возможности для дизайна интерьера. По данным компании «Главстрой», доля жилья бизнес-класса с отделкой под ключ в 2020 году выросла почти в два раза.

Например, в ЖК Balance создали уникальное жилое пространство с готовой отделкой, а это пользуется повышенным спросом на рынке недвижимости.

Современная тенденция в дизайне интерьера — это индивидуальная атмосфера квартиры, созданная с учетом потребностей человека. Сегодня дизайнерская отделка решает не только эстетические задачи, но и создает условия для самовыражения, хобби человека.

Поэтому дизайн квартиры с отделкой — это фоновая рамка, в которую каждый сможет вписать свою индивидуальность.

В ЖК Balance предлагают два вида отделки — темную и светлую. Для этого используют контрастные обои под покраску, с помощью которых можно легко менять цвет стен более десяти раз.

Для первоначального тона используют краски брендов с проверенным качеством Dulux и Tikkurila, производители которых являются крупнейшими компаниями рынка декоративных лакокрасочных материалов в России.

Несмотря на уменьшение средней площади, современная квартира может решить все больше функциональных задач. Это достигается благодаря выверенным до деталей проектным и дизайнерским решениям: от расположения стен и окон до розеток и светильников.

Таким примером является ЖК Balance. Теперь обязательным элементом квартиры становится гардеробная комната с удобной системой хранения и правильной подсветкой. Это позволят минимизировать количество мебели для хранения в небольших по площади спальнях и сохранить больше воздуха и пространства в гостиной.

В ванных комнатах будет установлена сантехника компании Ideal Standard, продукцию которой производяи в Европе, в том числе в Германии, Англии, Италии и Португалии.

Это позволяет поддерживать высокие стандарты стиля и качества. Ванны — от компании Roca, имеющей более чем 100-летнюю историю и реализующей свою продукцию в 170 странах мира.

В ванной комнате предусмотрели встроенную сантехнику, зеркала с подсветкой и подогревом от запотевания. На полу — плитка Kerama Marazzi. Кухня-гостиная имеет зонирование на рабочую зону и пространство для общения. Кухня оснащена встроенной бытовой техникой и мошной вытяжкой.

Отдельный тренд — обеденный стол для всей семьи. Это центр композиции гостиной и арт-объект. Все сделано из износостойких, натуральных материалов.

Одними из самых важных деталей интерьера квартиры являются полы — их цвет и материал, сантехника и плитка в санузлах, радиаторы отопления.

В тренде — разнообразие текстур и деликатных принтов, использование натуральных материалов. В квартирах ЖК Balance на полу используют износостойкий ламинат двух брендов, который соответствует высоким экологическим стандартам: шведской фирмы Kronostar и международной группы с более чем 135-летней историей Tarkett.

Обе компании производят напольное покрытия с рисунком натурального дерева, который совпадает с теснением и дает полное ощущение древесины.

Панорамные окна и угловое остекление в квартирах ЖК Balance являются частью интерьера, поэтому дизайнеры STUDIO 211 продумали уникальную систему освещения в гостиных. Точечные и трековые светильники Donolux, разработанные итальянскими дизайнерами, сделают квартиру красивой и уютной в любое время суток. Розетки и выключатели Legrand станут не только предметом декора, но также гарантируют безопасность и надежность работы электроприборов.