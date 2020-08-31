Компания «Главстрой» назвала тренды 2020 года в недвижимости премиум-класса

Ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в спрос на рынке недвижимости. Длительная самоизоляция показала востребованность определенных характеристик в жилье в премиум-класса. Стали важны многофункциональность инфраструктуры и качественный цифровой сервис. К такому выводу пришли в компании АО «Главстрой».

Главным трендом 2020 года стало наличие собственного парка на территории или водоема в шаговой доступности. Как показал опрос, около 40% людей предпочитают проекты с уникальной парковой концепцией. При этом еще год назад наличие парка или набережной рядом с домом было обязательным элементом проекта только для 25% покупателей.

Две трети опрошенных назвали расположение здания определяющим фактором при выборе квартиры. Видовые характеристики упомянули более 50% покупателей. Спросом пользуются панорамные окна и террасы с живописным видом на зеленый ландшафт и водоемы. Кроме того, важно, чтобы во дворе были зоны для прогулок и площадки для занятий спортом. Это все сочетает в себе ЖК «Береговой». Квартиры там особенно нравятся покупателям из-за эффектных видов на реку и башни Москва-сити. Более того, проект предусматривает километровую пешеходную набережную и собственный парк с особой социокультурной концепцией.

В этом году усилился и тренд ликвидности недвижимости. Более 40% покупателей квартир премиум-класса рассматривают именно выгодные инвестиции. Порядка 80% купивших следят за изменением рыночной стоимости недвижимости, а «Береговой» показал высокую динамику роста стоимости за время строительства. С февраля 2018 года цена за квадратный метр увеличилась на 70%. Этот показатель — один из лучших на столичном рынке недвижимости.

Источник фото: телеканал «360»

Треть покупателей отметила, что эстетика жилого дома является предметом престижа. Так, в число трендов вошло желание жить в доме с уникальной архитектурной и дизайнерской концепцией. Более того, набирают популярность и квартиры с авторским дизайном. С такой отделкой готова купить жилье треть опрошенных. В ЖК «Береговой» можно приобрести квартиру с авторским дизайном и меблированной кухней от Studio211. В проекте используют только натуральные материалы, качественную бытовую технику и эргономичную сантехнику. Квартира станет идеальным полотном для дальнейшего декора.

Покупателей интересуют не только сами дома, но и доступная инфраструктура. Рядом должны быть образовательные учреждения, оздоровительные комплексы и активные первые этажи. Все это перечислили более 50% опрошенных.

Концепция ретейла и сферы услуг — тренд, не потерявший своей актуальности за время самоизоляции. Его можно реализовать, девелопер самостоятельно управляет коммерческой недвижимостью проекта. Именно так поступают в «Береговом». Эти факторы раньше были вспомогательными, но теперь более 15% покупателей считают их первостепенными.