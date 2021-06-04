Компания «ГЕНЕРИУМ» презентовала инновационный проект на ПМЭФ. Ей дали первую в России лицензию на производство биомедицинских клеточных продуктов, в частности для коленного хрящевого сустава.

Это российская биофармацевтическая компания. Ее специалисты занимаются регенеративными технологиями. За две недели могут вырастить, например, достаточное количество ткани для коленного хрящевого сустава.

Предполагается, что вскоре они будут способны помочь многим пациентам избежать эндопротезирования. А о том, что происходит в лаборатории, рассказал вице-президент по внедрению новых медицинских технологий компании «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай.

«Во время артроскопии мы забираем два-три миллиграмма хряща с участка относительно здоровой ткани. Помещаем в изолятор. За двухнедельный цикл в соответствующих условиях культивации клетки масштабируются. И из нескольких граммов мы можем сделать количество массы, которое может закрыть дефект до 8-10 квадратных сантиметров повреждения», — объяснил он.

Какой результат?

Выращенные клетки помещают на поврежденный участок. Они буквально прилипают к нему, по новой конструируя коленный хрящевой сустав и тем самым в разы сокращая время на выздоровление.

Иногда это может полностью избавить пациентов от последствий травмы. Регенеративные технологии, по сути, помогают создавать новые органы целиком.

Человек может рассчитывать на то, что его поврежденные органы и ткани могут восстанавливаться. И не только восстанавливаться — могут продлеваться регенеративные циклы Дмитрий Кудлай.

По его словам, то говорит о том, что может восстановиться функционал даже значительно поврежденных органов.

Например, поджелудочная ткань может снова вырабатывать инсулин, а печеночная — билирубин. Пока что в «ГЕНЕРИУМЕ» сконцентрировались на новых коленных хрящах. Более сотни желающих из разных городов России уже участвуют в третьей фазе испытаний.