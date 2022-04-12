Компания Ferrero отозвала с рынка России продукты Kinder, произведенные в Бельгии

В компании Ferrero приняли решение отозвать с российского рынка часть продукции Kinder, которая была произведена в Бельгии. Ранее представители Роспотребнадзора заявили, что на фабрике была обнаружена сальмонелла. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

В пресс-службе компании отметили, что решение не касается продуктов, произведенных на других фабриках и в российском цеху.

«Ferrero добровольно отзывает с рынка в России продукты Kinder, произведенные с 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года на фабрике Ferrero город Арлон, Бельгия… Также отзыву подлежат новогодние наборы. Все остальные продукты Kinder, произведенные на других фабриках Ferrero, в том числе на фабрике Ferrero во Владимирской области (село Ворша, Собинский район), отзыву не подлежат», — говорится в сообщении компании.

Потребителям продукции порекомендовали не употреблять ранее приобретенные изделия. Для получения компенсации можно обратиться в компанию.