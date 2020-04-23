Компания «Евромед»: лжегинеколог-шантажист у нас не работает

Лжегинеколог, ведущий прием онлайн не работает в клинике «Евромед». Об этом «360» сообщили в самом учреждении.

«Такой доктор не ведет прием у нас», — сообщили в медучреждении.

Ранее жительница Калуги обратилась в полицию. Ее в сети обманул лжегинеколог, представившийся Карапетяном Арнольдом Евгеньевичем. Он связался с потерпевшей через тематический форум и сообщил, что он доктор с 30-летним стажем.

Так как все частные клиники закрыты, он предложил провести онлайн-консультацию по видеосвязи. Для пущей убедительности он сообщил девушке, что работает в клинике «Евромед».

Девушка согласилась. После проведенной видеоконсультации оказалось, что мошенник записывал прием.

Он потребовал 200 тысяч рублей, иначе эту запись он разошлет друзьям девушки. Пострадавшая жительница Калуги обратилась в полицию, мошенника теперь ищут.