Общество 21 апреля 2023, 11:47 Компания Duracell ушла из России — СМИ Mash: компания Duracell решила уйти из России Unsplash

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Компания Duracell уходит из России, сообщил Telegram-канал Mash. Уточняется, что акционеры приняли такое решение из-за полного прекращения поставок продукции с завода в Бельгии.

Акционеры распорядились о разрыве действующих контрактов в одностороннем порядке. Запасы продукции распродадут. Компания также рассчитается с персоналом.

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Ранее The Washington Post отметила, что, хотя уход с российского рынка с начала спецоперации анонсировали несколько сотен компаний, большинство из них не выполнили обещания. Многие компании сильно зависят от российского бизнеса и испугались больших издержек. Они вроде бы пытаются продать активы, но при этом тянут время.

Глава Минфина Антон Силуанов в середине апреля сообщал, что в стране введут налог в 10% для иностранных компаний на сумму сделки по продаже бизнеса в России. Таким образом выход с российского рынка станет для зарубежных бизнесменов еще менее выгодным.