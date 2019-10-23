Компания бывшего депутата уложила асфальт на снег на Ямале

По информации источников агентства, компания экс-депутата городской думы Анатолия Гампеля отвечает за выполнение этих работ.

«Выпавший снег и метель не помеха для укладки асфальта возле новой школы искусств», — отметил пользователь в группе.

В комментариях под его публикацией пользователи высказали недовольство.

Агентство также сообщило, что бывший депутат подтвердил информацию пользователя. Он подчеркнул, что компания проводит работы на собственные деньги в соответствии с нормативами строительства.

«Мы все делаем по технологии. Земля не промерзла. Мы проверили все и делаем как положено. А то, что кому-то не нравится — людям вообще не нравится, когда что-то создаешь», — заявил он.