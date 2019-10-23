Компания бывшего депутата уложила асфальт на снег на Ямале
Рабочие уложили асфальт в Ноябрьске поверх слоя снега. Об этом сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на анонимного пользователь в группе «[ТН] Типичный Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте».
По информации источников агентства, компания экс-депутата городской думы Анатолия Гампеля отвечает за выполнение этих работ.
«Выпавший снег и метель не помеха для укладки асфальта возле новой школы искусств», — отметил пользователь в группе.
В комментариях под его публикацией пользователи высказали недовольство.
Агентство также сообщило, что бывший депутат подтвердил информацию пользователя. Он подчеркнул, что компания проводит работы на собственные деньги в соответствии с нормативами строительства.
«Мы все делаем по технологии. Земля не промерзла. Мы проверили все и делаем как положено. А то, что кому-то не нравится — людям вообще не нравится, когда что-то создаешь», — заявил он.