В «Авито» объяснили, когда продавцу приходится платить налог

Налоги продавец на «Авито» платит, если его товар стоит более 250 тысяч рублей. На сайте такими дорогими вещами практически не торгуют. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель корпоративного налогообложения «Авито» Юлиана Стукачева.

«При получении дохода от продажи б/у вещей в пределах 250 000 рублей не возникает обязанности по уплате налога. По статистике „Авито“, 98% сделок по продаже товаров и вещей, совершаемых за год в С2С-сегменте одним физическим лицом, не достигают порога в 250 000 рублей», — приводит радиостанция слова собеседницы.

Стукачева подчеркнула, что стоимость детской коляски или кроссовок, чем люди чаще всего торгуют на сайте, не дотягивает до установленного законом порога.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минфин России собрался взимать 13% с выручки от продажи подержанных вещей в интернете. Позже в министерстве эту информацию опровергли и напомнили, что Налоговый кодекс освобождает от НДФЛ доходы при продаже имущества со сроком владения более трех лет.