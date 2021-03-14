Компания Apple изъяла из производства колонку HomePod

Американская компания Apple решила отказаться от производства «умной» колонки HomePod. Покупатели больше не увидят на полках магазинов новые поставки, сообщило ИА Nation News.

Продавать этот гаджет Apple начала в 2018 году. Покупателям предлагали приобрести его за 349 долларов, в 2019 году он стоил уже чуть дешевле — 299 долларов. Многие покупатели отмечали хороший звук гаджета, сообщил CNBC. Но теперь его производство прекращено. Официальная причина пока неизвестна. Предварительно, компания решила сосредоточится на более популярной модели -HomePod mini.

Тем не менее Apple не оставит владельцев HomePod без технической поддержки и обновлений программного обеспечения. Сколько это продлится, представители не уточнили. В магазинах эти колонки будут продаваться пока не закончатся на складах. Новых поставок больше не будет.

В начале марта стало известно, что WhatsApp не будет работать на iPhone 4 и 4S. В бета-версии мессенджера для мобильных продуктов Apple исчезла поддержка устройств с операционкой iOS 9 и ниже.