Компании пришлось вернуть 2 млн рублей за продажу просроченной сгущенки

В пресс-службе УФССП по городу уточнили, что компания не спешила возвращать деньги за просроченный товар. В итоге деньги были списаны с ее счета судебными приставами. В иске клиента стояло требование вернуть 1,865 миллиона рублей за покупку и убытки в размере 135 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск, средства списали со счета компании.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае перед судом предстанет 35-летняя жительница Ейского района. Ее обвинили в мошенничестве.

По версии следствия, женщина, будучи главой риэлторского агентства, заключила с шестью людьми договоры купли-продажи недвижимости. В качестве предоплаты она получила свыше семи миллионов рублей. Но у нее не было разрешительной документации на возведение домов, и она не выполнила своих обязательств. Уголовное дело направлено в суд.