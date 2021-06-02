За время пандемии российским компаниям были выданы кредиты под 2% на 500 миллиардов рублей. Долги на общую сумму 460 миллиардов списали тем, кто сохранил занятость сотрудников. Об этом «360» на полях ПМЭФ рассказал президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Были выданы кредиты под ноль, была налоговая отсрочка до конца года. Были списаны налоги за второй квартал для наиболее пострадавших отраслей. Кроме того, принимались меры банкротства для тех компаний, которые не могли справиться с обязательствами. Мы видим, что российская экономика пережила этот кризис гораздо лучше, чем большинство стран ОЭС», — сказал Калинин.

Глава «Опоры России» отметил, что власть с бизнесом в этот раз мобилизовались в лучших традициях «российского характера». Страна оказались способна не только противостоять кризису, но и двигаться лучше, чем многие другие.

Работа с бизнесом

Глава организации сообщил, что правительство сразу давало подписанные документы в электронный доступ. Также была проведена большая разъяснительная работа. По его словам, многие принимали решение в последний момент: увольнять или не увольнять сотрудников, закрывать ли кафе.

«Когда им сказали, что вы сейчас получите кредит под 0%, они узнавали о субсидиях — люди сказали: „Стоп, мне потом сотрудников по всей стране придется собирать — лучше подожду два месяца, выплачу им зарплату, но сохраню бизнес“. Так поступили большинство предпринимателей», — объяснил Калинин.

Численность бизнеса по сравнению с прошлым мартом выросла на 1,5%. Бизнес «обленился ради поддержки», отметил глава «Опоры России».

О новых мерах поддержки

В среду состоялась презентация МСП. Порядка 16 значимых мер, предложенных бизнесом, выделило правительство.

«Что точно обсуждается — первая проверка должна заканчиваться предупреждением. Это должна быть железобетонная норма. Если пришел проверить малый бизнес, если это законная проверка, должно быть предупреждение», — подчеркнул Калинин.

Он напомнил, что с 1 июля вступает в силу новый закон — будет восемь видов контроля и надзора. Если нарушения будут вопиющими, то можно будет приостановить деятельность. Глава организации выразил мнение о том, что от политики бездумного штрафования нужно уходить.

«Мы партнеры с властями, но к бизнесу нужно относиться бережно. Не исправил предписание — извините, тогда штраф. Только так», — предположил Калинин.

Он также добавил, что идет достаточно серьезная инфляция. В условиях роста цен бизнесу нужны деньги. Известно, что портфель малого бизнеса за прошлый год вырос на 20%.

«Система государственного субсидирования процентных ставок тоже дает свои плоды. Средний процент ставки кредита упал с 9,4% до 8%. Бизнес сэкономил около 100 миллиардов рублей только на процентах», — объяснил он.

Получается, что сейчас бизнес хочет получать кредиты. Но главная проблема заключается в том, что не хватает залогового обеспечения. Поэтому надо широко разворачивать национальную гарантийную систему. Калинин заявил, что одна из задач состоит в том, чтобы национальная гарантийная система стала массовой, тогда это будет влиять на полную картину кредитных отношений в России.