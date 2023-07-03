Общество 03 июля 2023, 19:08 Компания «Этажи»: больше всего вторичка подорожала в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону

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В регионах России в июне начался рост цен на вторичку. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

Там рассказали, что возглавляет рейтинг регионов с самой подорожавшей недвижимостью Нижний Новгород. Там цена за квадратный метр выросла на 1%. В Ростове-на-Дону, Омске и Челябинске это значение составило 0,7%. На третьем месте — Волгоград и Самара, где «квадрат» жилья подорожал на 0,6%.

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