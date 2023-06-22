Общество 22 июня 2023, 15:26 Комнаты в крупных российских городах подорожали на 4% «Мир квартир»: комнаты в крупных городах России подорожали на 4% за полгода РИА «Новости»

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Комнаты в крупных российских городах подорожали на 4% с начала года. Средняя стоимость составила примерно 1,15 миллиона рублей. Об этом РИА «Недвижимость» рассказали представители портала «Мир квартир».

Стоимость комнат увеличилась в 60 городах России из 70 исследованных. Самый большой скачок цен зафиксировали в Кирове и Новокузнецке — на 25% и 23% соответственно. В Магнитогорске стоимость выросла на 21%. Но есть и города, в которых цены на комнаты снизились. Так, в Калининграде они упали на 10%, в Махачкале на 8% и в Казани на 5%.

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По словам гендиректора «Мира квартир» Павла Луценко, цены на комнаты увеличиваются из-за медленного роста цен на «вторичку».

«Стоимость комнат <…> растет наиболее заметно именно в тех городах, где происходит активное подорожание на „вторичке“», — рассказал он.

Согласно статистике «Мира квартир», Москва — лидер в рейтинге стоимости комнат. Но там за полгода цены выросли всего на 0,1%, а средний ценник — 4,1 миллиона рублей. После столицы самые дорогие комнаты имеются в Сочи — 3,2 миллиона рублей, и в Санкт-Петербурге — 2,7 миллиона рублей.

Замыкают рейтинг Ульяновск и Нижний Тагил — 484 тысячи и 469,5 тысячи рублей соответственно.