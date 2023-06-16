Общество 16 июня 2023, 16:39 Комнаты прохлады открылись в центрах московского долголетия Заммэра столицы Ракова: комнаты прохлады открылись в 70 центрах московского долголетия Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Зоны отдыха, где все желающие смогут переждать жару, открылись в 70 центрах московского долголетия, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В специальных гостиных поставили кулеры с холодной водой и удобные кресла и диваны. Комнаты прохлады будут особенно актуальны для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями.

Зоны отдыха в жаркую погоду мы организуем в тихих гостиных, чтобы посетители могли не только отдохнуть, но и с пользой провести время: сыграть в шахматы, шашки и другие настольные игры, почитать книги или журналы, пообщаться в спокойной обстановке. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Центры московского долголетия работают с 10:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Кроме того, жители столицы старшего возраста смогут ознакомиться в них с деятельностью клубов по интересам.