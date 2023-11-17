Общество 17 ноября 2023, 12:01 Комнаты матери и ребенка в общественных местах предложили создать в России Депутаты ГД предложили создать комнаты матери и ребенка в общественных местах Unsplash

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В России могут появиться комнаты матери и ребенка в общественных местах. С предложением о создании подобных помещений выступили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина. Об этом сообщило РИА «Новости».

С просьбой депутаты обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Они призвали рассмотреть возможность создания комнат матери и ребенка в торговых центрах, парках, местах общественного питания и даже в колледжах и университетах.

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«А также закрепить единые санитарно-эпидемиологические требования для комнат матери и ребенка и представить позицию Роспотребнадзора по этому вопросу», — указали в документе.

Парламентарии предложили устанавливать в таких комнатах кресло для кормления грудного ребенка. Также размещать там кулеры, стулья для кормления детей от шести месяцев и специальные подогреватели для бутылок.

Кроме того, по мнению депутатов, в комнатах должны появиться пеленальные столы, раковины, одноразовые пеленки и средства для подмывания младенцев.

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