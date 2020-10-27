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    27 октября 2020, 15:44

    «Коммунисты России» потребовали закрыть шоу «Голос»

    Анатолий Минкин

    Музыкальное шоу «Голос» на Первом канале необходимо заменить другой программой, где будут иные принципы подбора конкурсантов и подбора жюри. Обращение с таким требованием отправила в адрес вещателя партия «Коммунисты России». Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя организации Максима Сурайкина.
    «Коммунисты России» потребовали закрыть шоу «Голос»

    Глава партии заявил, что в жюри музыкального конкурса должны быть представители общественности, далекие «от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса».

    «Постоянные призеры — только „блатные“ детки, простому молодому исполнителю туда не пробиться. История с дочкой ведущего Будникова стала последней каплей», — пояснил он.

    По его словам, зрителей возмутил последний скандал, а программа потеряла всякое доверие.

    РИА ФАН напомнило, что в последнем сезоне «Голоса» приняла участие дочь ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Во время слепых прослушиваний к ней повернулись все члены жюри. Актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram назвал конкурсантку очередной «дочерью Алсу». Кроме того, он подчеркнул, что не обошлось без влияния продюсера «Голоса» Юрия Аксюты.