«Коммунисты России» потребовали закрыть шоу «Голос»

Глава партии заявил, что в жюри музыкального конкурса должны быть представители общественности, далекие «от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса».

«Постоянные призеры — только „блатные“ детки, простому молодому исполнителю туда не пробиться. История с дочкой ведущего Будникова стала последней каплей», — пояснил он.

По его словам, зрителей возмутил последний скандал, а программа потеряла всякое доверие.

РИА ФАН напомнило, что в последнем сезоне «Голоса» приняла участие дочь ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале Романа Будникова. Во время слепых прослушиваний к ней повернулись все члены жюри. Актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram назвал конкурсантку очередной «дочерью Алсу». Кроме того, он подчеркнул, что не обошлось без влияния продюсера «Голоса» Юрия Аксюты.